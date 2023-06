Rete scolastica siciliana. Interviene Maurizio Franzò

“Nel 2024/2025 l’organico dei Dirigenti scolastici e dei DSGA in Sicilia sarà di 710 unità, per passare a 705 ed a 700 nei due anni scolastici successivi. Intervenga la Regione per provvedere alla razionalizzazione della rete scolastica, prima di subire un intervento sostitutivo” A proporlo è il presidente regionale dell’ANP Maurizio Franzò.

“Dai dati pubblicati dall’USR – continua il presidente Franzò – si potrebbe già intervenire sulle scuole sottodimensionate presenti in quei comuni dove sono presenti scuole dimensionate, accorpandole.

Nell’a.s. 23/24 le scuole in Sicilia sono 802, bisogna ridurle a 710, sono quindi 92 le scuole che andrebbero accorpate.

Le scuole sottodimensionate presenti in comuni con scuole “dimensionate” sono 52, intanto – conclude Franzò – si parta da quelle per poi analizzare, caso per caso, le scuole che dovrebbero essere accorpate con altre site in comuni diversi, in tal caso l’auspicio è che si operi tenendo conto della minima distanza tra i comuni limitrofi”.

