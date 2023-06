Ragusa. Baroque Race, corsa nel Patrimonio dell’Unesco

L’obiettivo di coniugare la corsa con il turismo sportivo è stato raggiunto e correre tra le bellezze barocche del territorio Patrimonio dell’UNESCO con paesaggi mozzafiato non fa altro che far vivere agli atleti emozioni e sensazione uniche. Tutto ciò è alla base della Baroque Race, 15esima edizione della gara inserita nel calendario nazionale Fidal e che riunisce attraverso il suo classico percorso di 24 km i comuni di Ragusa, Modica e Scicli.

Con i Patrocini dei tre comuni interessati, il sostegno del neo assessore allo sport Simone Digrandi, la collaborazione con la UISP Territoriale Iblei guidata da Tonino Siciliano, la ASD No al Doping Ragusa quest’anno vanta anche il supporto della società Albani O. P. “Insieme secondo natura”, partner ufficiale dell’evento. La Baroque Race 24K sarà ottava prova del campionato FIDAL provinciale con partenza da Ragusa Ibla in Piazza Pola alle 7:00, inoltre altre prove collaterali partiranno da Modica con la Baroque Sprint, su 10,2 km, sia agonistica che non, la quale prenderà il via davanti il Teatro Garibaldi in Corso Umberto.

L’elenco dei partecipanti si fa sempre più ricco, con atleti di prestigio che giungono da più parti d’Italia. Ci si può ancora iscrivere, fino al 27 giugno, al costo di 25 euro per la gara lunga e 15 euro per la Baroque Sprint, 10 euro invece per la non competitiva. Un ringraziamento speciale va a CIVES, infermieri per l’emergenza guidati da Sergio Pacetto, alla Gulino Carmelo Servizi per una collaborazione sempre più intensa e all’Ard Discount che curerà il ristoro degli atleti con un giusto reintegro minerale.

