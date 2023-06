Alla ricerca di soluzioni per Punta Braccetto. Riunione operativa

“Ci siamo subito messi in movimento per cercare di dare risposte a chi ne ha bisogno”. Lo sottolinea il coordinatore di Sud Chiama Nord Ragusa, nonché consigliere comunale, Saverio Buscemi, facendo riferimento all’incontro che l’assessore alle Contrade, Andrea Distefano, assieme ad altri componenti della Giunta comunale, ha tenuto a Punta Braccetto con i rappresentanti del Genio civile. Al centro dell’attenzione la questione della pulizia delle spiagge e della strada comunale di pertinenza; la problematica delle scerbature nonché delle erbe infestanti lungo le strade nonostante l’attività di ripulitura sia stata avviata già da ieri; la fornitura di bagni chimici, della segnaletica orizzontale e dei rilevatori di velocità; assieme ad altre questioni rilevanti per dare a Punta Braccetto pari opportunità, dignità e il lustro che merita.

“Per l’annoso problema della pulizia del torrente e del relativo deflusso delle acque – continua Buscemi – è stata chiesta al Genio civile una maggiore frequenza delle attività di manutenzione del torrente stesso. Abbiamo, altresì, chiesto di essere informati per tempo, al fine di essere presenti, quando saranno effettuati i saggi lungo il corso d’acqua in questione. Colgo l’occasione, altresì, per ringraziare l’associazione Pro Punta Braccetto, nella persona del presidente prof. Carmelo Traina, per la proficua interlocuzione avviata con l’Amministrazione comunale. L’assessore Distefano ha assicurato il massimo interessamento per cercare di risolvere le questioni poste”.

Salva