Scherma Modica 6° campionato serie A2. Iacono selezionata Campus Schermafutura

Un mese di giugno per la Conad Scherma Modica a conclusione della stagione agonistica 2022/2023, particolarmente fitto di appuntamenti, riservati alle gare categoria assoluti tra Piacenza, La Spezia e Brescia. In evidenza i risultati del Campionato a Squadre di serie A2 di fioretto maschile svoltasi a Piacenza; dove il team ibleo, neo promosso, ha giocato le sue carte nei play off promozione e mantiene la serie anche per la prossima stagione. La squadra modicana composta dagli under17 Leonardo Aprile, Matteo Benedetto, Fernando Scalora e dall’under20 Francesco Spampinato, nonostante la giovanissima età si sono ben comportati senza timori reverenziali nei confronti di squadre più esperienti. Ottimo rendimento nel girone preliminare, dove hanno riportato la vittoria sul Club Scherma Salerno per 45/15 e sul Club Scherma Siracusa per 45/39, cedendo solo al Circolo Scherma Mestre per 22/45. Posizionati come testa di serie n.6 nel tabellone di diretta, superavano agli ottavi la Scherma Monza per 45/44, prima di cedere ai quarti di finale al Circolo Mangiarotti Milano per 24/45, e mantenendo il 6° posto nella classifica finale. Buona anche la prova della squadra di fioretto femminile composta da Simona Di Raimondo, Agnese Maucieri ed Erica Piramide nella serie B1, che con l’8° posto finale mantengono la serie per la prossima stagione. Mese di giugno che si concluderà con il Campus “Schermafutura” a Candriai (Tn) organizzato dalla Federazione Italiana Scherma, e che vede tra gli atleti selezionati la fiorettista modicana Ottavia Iacono, Campionessa Regionale in carica tra le allieve fioretto e n°10 del ranking italiano di categoria. Il campus riservato ai migliori 16 in Italia delle rispettive categorie under14 ragazzi/e ed allievi/e, come si evince anche dal nome, ha l’obiettivo di coltivare i giovanissimi talenti che nel prossimo futuro potranno far parte delle squadre nazionali e rinverdire i fasti della scherma italiana.

