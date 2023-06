I sindacati denunciano complicate relazioni con l’Asp Ragusa

Le gravi difficoltà relazionali sindacali e gestionali dell’ASP 7 di Ragusa sono l’argomento oggetto di una richiesta di incontro all’Assessore regionale alla Sanità e al presidente della VI Commissione, Sanità.

Nella nota si legge che i sindacati hanno richiesto da tempo una interlocuzione fattiva e concreta con la Direzione Strategica, ma nei fatti hanno potuto constatare una chiusura che ha portato ad indire un sit-in di protesta il 18 maggio scorso, con la partecipazione di circa 250 Operatori Sanitari e non, e dei segretari regionali.

Se da un lato hanno paventato aperture a parole, dall’altro lato hanno continuato a mantenere un disegno che non è mai stato chiaro e quali obiettivi vogliono raggiungere.

Nello specifico i sindacati, si legge ancora nella lettera, non hanno condiviso e con opportune indicazioni hanno presentato delle proposte meritevoli di essere valutate, il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2023/2025, dell’ASP 7 di Ragusa.

Ebbene, sono state evidenziate alcune lacune in merito a quanto proposto, riguardante la parte assistenziale (Infermieri, OSS., Ausiliari Socio Sanitari) e per la parte tecnica, (Operatori Tecnici), ove i sindacati hanno manifestato e riscontrato lemaggiori criticità aziendali.

A queste opportune note, condivise dalla Direzione Strategica , viene deliberato un fabbisogno del personale completamente difforme da quanto concordato.

“Questi sindacati – si legge nella nota sottoscritta dai dirigenti sindacali richiedenti l’incontro – hanno più volte richiesto l’applicazione della direttiva da Lei emanata, dopo la condivisione con le OO.SS, Regionali del 26 aprile scorso di contro la Direzione Strategica si fa carico di un concorso pubblico per 120posti di Infermieri, disattendendo completamente quanto previsto dalla direttiva assessoriale citata. (prima stabilizzazione personale con i requisiti Covid, dopo concorso)

A questo va aggiunto che i dipendenti Ausiliari, Operatori Tecnici, Assistenti Sociali, Psicologi, Biologici, che hanno maturato i requisiti per la stabilizzazione ai sensi della legge 234/2021 art.1 c 268 lettera b, e che maturano i requisiti ai sensi dell’art 20 del Dgls 75/2017, sono stati completamente abbandonati e non previsti nei piani del fabbisogno.

A ciò bisogna aggiungere una ulteriore anomalia, nella stesura del fabbisogno, non è stato previsto nessun tipo di verticalizzazione, pur avendo condiviso e deliberato un regolamento aziendale.

L’immobilismo assoluto di questa Direzione Strategica, sta conducendo l’azienda in un vicolo cieco, senza possibilità e prospettive di crescita e di miglioramento dei servizi sanitari.

A questo va aggiunto una discrepanza contrattuale, per la nomina del capo staff in seno alla Direzione Generale, stravolgendo gli articoli contrattuali della Dirigenza, che prevedevano una selezione.

In barba a quanto descritto sopra, il Commissario con una semplice, disposizione di servizio, non ha tenuto in debita considerazione quanto previsto dal D.A. n. 675 del 31/07/2019, a firma dell’Assessore alla Salute pro-tempore Razza e del Dirigente Regionale La Rocca.”