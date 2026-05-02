Santa Croce Camerina. Approvata in Consiglio Comunale la definizione agevolata dei tributi

Santa Croce Camerina, 02 maggio 2026 – Su proposta dell’Amministrazione Comunale, giovedì 30 aprile il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, recependo le opportunità previste dalla Legge di Bilancio dello Stato 2026.

Il provvedimento rappresenta un intervento di forte valenza sociale ed economica, volto a favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie dei cittadini nei confronti dell’Ente. La misura riguarda tutti i tributi comunali e prevede l’eliminazione di sanzioni e interessi sugli atti esecutivi emessi, includendo tutte le poste derivanti da titoli esecutivi e crediti maturati fino al 31 marzo 2026. È inoltre prevista la possibilità di rateizzare il debito con applicazione degli interessi al tasso legale vigente.

Grazie all’approvazione di uno specifico emendamento, il numero massimo delle rate è stato esteso da 36 a 60, con un importo minimo fissato in 50 euro, rendendo così la misura ancora più sostenibile per le famiglie e le attività del territorio.

“Con questo importante atto votato dal Consiglio – dichiara il sindaco Peppe Dimartino – tendiamo una mano ai cittadini santacrocesi, offrendo loro la possibilità concreta di regolarizzare il pagamento dei tributi senza gravare ulteriormente sui bilanci familiari. Siamo consapevoli delle difficoltà che molte famiglie stanno affrontando e, proprio per questo, abbiamo voluto con determinazione uno strumento che consenta di rientrare gradualmente dalla propria posizione debitoria, mantenendo un rapporto sereno e collaborativo con l’amministrazione. Sono convinto che la nostra comunità saprà cogliere questa opportunità con il senso di responsabilità che l’ha sempre contraddistinta”.

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato: “La definizione agevolata includerà tutti i tributi maturati fino al 31 marzo 2026 e prevede condizioni particolarmente favorevoli, con un piano di rateizzazione esteso fino a 60 mensilità. Si tratta di una scelta politica chiara, orientata a costruire un rapporto rinnovato di fiducia e comprensione tra istituzioni e cittadini, nell’interesse dell’intera comunità. Desidero ringraziare il Consiglio comunale per l’approvazione unanime del regolamento e per i contributi migliorativi apportati, così come il dottor Bruno Busacca, responsabile del II Dipartimento, per il lavoro svolto con professionalità e dedizione”.

Nei prossimi giorni saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune e sull’albo pretorio tutte le informazioni relative alle modalità e alle tempistiche per aderire alla definizione agevolata.

Saluti

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