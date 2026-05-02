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Attualità | Ragusa

L’OdCec Ragusa ha incontrato il Comandante Provinciale delle Fiamme Gialle

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Ragusa, 02 maggio 2026 – Il presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, Michelangelo Aurnia, insieme alla vicepresidente Tiziana Vitale, ha incontrato il colonnello Walter Mela, comandante provinciale della Guardia di finanza, presso la sede del comando provinciale in piazza Libertà. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto istituzionale dedicato al rafforzamento della collaborazione tra l’ordine professionale e il corpo, con l’obiettivo di sviluppare un percorso formativo di alto livello rivolto agli iscritti.
Durante il colloquio è stata condivisa la volontà di avviare un programma congiunto di iniziative tecniche su temi di grande attualità per la professione e per la tutela della legalità economica. Tra gli argomenti individuati figurano i reati tributari e l’antiriciclaggio, fondamentali per garantire un presidio costante sulla regolarità fiscale; la crisi d’impresa, con particolare attenzione agli strumenti operativi e alle indagini patrimoniali; e l’amministrazione dei beni sequestrati, ambito su cui l’ordine ha recentemente istituito una commissione dedicata, interessata ad approfondire le attività svolte dalla guardia di finanza a supporto delle misure di prevenzione.
Il presidente Aurnia ha sottolineato l’importanza di mantenere un dialogo stabile con la Guardia di finanza, evidenziando come questa collaborazione rappresenti un valore aggiunto per la crescita professionale degli iscritti e per il ruolo sociale del commercialista. Ha affermato che il confronto costante con il corpo è essenziale per assicurare un aggiornamento di eccellenza e per ribadire la funzione del commercialista quale garante della legalità e dello sviluppo economico del territorio. L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a proseguire su questa strada, consolidando una sinergia istituzionale che mira a sostenere la formazione, la trasparenza e la cultura della legalità economica nella provincia di Ragusa.

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