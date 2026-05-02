Bennardo: “Nuovo limite di velocità al Porto turistico di Marina di Ragusa, accolta la richiesta

Ragusa, 02 maggio 2026 – «Con l’arrivo del nuovo catamarano al porto turistico di Marina di Ragusa – un mezzo che consente anche l’imbarco di alcuni veicoli – si è resa necessaria una regolamentazione più puntuale del transito all’interno dell’area portuale. Parliamo di una zona che, soprattutto nei weekend e nei giorni festivi, è frequentata da tantissimi pedoni: famiglie, bambini, turisti e residenti che vivono il porto come uno spazio di passeggio e socialità. Per questo motivo era fondamentale intervenire».

Il consigliere comunale Federico Bennardo esprime soddisfazione per l’installazione della nuova segnaletica stradale all’interno del porto turistico, un intervento che mira a garantire maggiore sicurezza e a disciplinare la circolazione dei veicoli in ingresso e in uscita.

«Ringrazio la direzione del porto – prosegue Bennardo – per avere accolto la richiesta e per avere provveduto a installare la segnaletica necessaria. Un grazie va anche a tutti coloro che hanno segnalato l’esigenza, contribuendo a rendere più sicura un’area molto frequentata. Il limite di velocità fissato a 10 km/h è un’indicazione chiara: chi guida deve procedere praticamente a passo d’uomo, mettendo al primo posto la tutela dei pedoni».

Bennardo sottolinea infine che «la sicurezza degli spazi pubblici è un obiettivo condiviso, che richiede collaborazione tra istituzioni, gestori e cittadini. Continueremo a monitorare la situazione e a intervenire ogni volta che sarà necessario per garantire un porto turistico accogliente, ordinato e sicuro per tutti».

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