Da oggi la Bandiera Blu 2023 sventola a Marina di Ragusa

Si è tenuta stamane la cerimonia nel corso della quale è stata issata la Bandiera Blu 2023 nel pennone di Piazza Torre a Marina di Ragusa.

“Un lavoro costante – ha dichiarato il sindaco Peppe Cassì -, che non viene mai interrotto, fatto dall’Amministrazione e dai cittadini insieme.

Un lavoro non banale o non sarebbero solo 11 i Comuni in Sicilia, tra cui Ragusa unico capoluogo, a soddisfare i requisiti di qualità ambientale, decoro, servizi, accoglienza che si riconoscono nella Bandiera blu.

Anche quest’anno noi ragusani, grazie all’impegno di tutti, possiamo sventolarla con orgoglio”.

