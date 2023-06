Scoglitti, 19enne con hashish e marijuana. Deferito

A Scoglitti, frazione di Vittoria, militari della locale Stazione durante il controllo del territorio hanno condotto una perquisizione personale e domiciliare a carico di A.R., diciannovenne vittoriese, noto alle Forze dell’Ordine, trovandolo in possesso di diverse tipologie di sostanze stupefacenti, in particolare circa 10 grammi di hashish e 12 grammi di marijuana, ancorché un bilancino di precisione per la pesatura dello stesso verosimilmente per una suddivisione in dosi. Sequestrato lo stupefacente, il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per l’illecita detenzione dello stupefacente ritenuto presumibilmente destinato allo spaccio.

Salva