Una storia incredibile. Carmela Giannì sogna e canta Battiato

Sembrerebbe il tema di un film ma è storia vera e recente che vede protagonista la modicana Carmela Giannì e il compianto cantautore Franco Battiato. Dopo la dipartita dell’artista, per più notti la Giannì ha continuato a sognarlo: di lui conosceva solo quattro-cinque canzoni, non di più. Nei sogni Battiato le consegnava una carpetta con venti brani invitandola a portare avanti quella musica. In un primo momento la Giannì ha preso con superficialità la cosa, poi ne ha parlato in famiglia traendone le conclusioni di percorrere la “strada” indicata dal cantautore di Riposto. Ha conosciuto due musicisti, il pozzallese Peppe Mavilla e Biagio Puma con i quali ha messo giù la prima canzone che ha già registrato in quel di Milano, con gli arrangiamenti del maestro Valeriano Chiaravalle. Si intitola “E io rinasco ancora” ed è come ascoltare Franco Battiato in versione femminile. Piacevole, considerevole, bella.

