Modica. Fazzoletti di San Pietro ai ragazzi del catechismo

Dopo la festa conclusiva dell’anno catechistico di domenica scorsa, con la consegna dei fazzoletti di San Pietro e l’inaugurazione della pesca di beneficenza curata dagli stessi ragazzi del catechismo, stanno per entrare nel vivo le celebrazioni in onore del patrono della città di Modica. Oggi, in particolare, nella chiesa di San Pietro, a partire dalle 21, ci sarà la veglia di preghiera con gli animatori dei grest della città. Domani ritorna la messa di quartiere che, stavolta, dopo via Castello e via Cartellone, si terrà in via Toscano, sempre a partire dalle 19. Venerdì, invece, alle 19, è prevista la celebrazione eucaristica con la partecipazione delle comunità parrocchiali della Madonna delle Grazie e Sant’Anna presieduta dal sacerdote Antonio Stefano Modica, parroco rettore della basilica Madonna delle Grazie. Alle 20, al largo mons. Gambuzza, si terrà “Inno alla diversità”, mons. Gambuzza e padre Lorefice, a partire da un ricordo di Antonello Buscema. Alle 21, inoltre, è in programma la serata di fraternità parrocchiale. Sabato, alle 19, la celebrazione eucaristica si terrà presso la parrocchia San Paolo al Carmine mentre alle 20,30, nella chiesa di San Pietro, il concerto dei Modica Gospel Choir, con direttore e pianista il maestro Giorgio Rizza e il solista maestro Aurelio Pitino. A supportare la comunicazione esterna di questi momenti inseriti nel calendario della festa saranno Confcommercio provinciale Ragusa con il presidente Gianluca Manenti e Confcommercio Modica con il presidente sezionale Emanuele Iemmolo.

