Comiso, droga in negozio di frutta e verdura. Arrestato titolare

A Comiso, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno arrestato B.K.S., tunisino, 40enne, titolare di un esercizio commerciale destinato alla vendita al dettaglio di frutta e verdura. L’attività di controllo dei militari ha permesso di rivenire, nascosto nei locali del negozio, circa 43 grammi di hashish. Gli accertamenti presso il domicilio dell’indagato hanno dato esito positivo poiché è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente e un bilancino di precisione, verosimilmente utilizzato per la suddivisione ed esatta pesatura dello stupefacente per una pronta cessione a terzi. Quanto rinvenuto dai Carabinieri è stato sottoposto a sequestro e l’arrestato, esperite le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo tenutosi poi il giorno seguente e in cui l’A.G. ha convalidato l’attività di polizia giudiziaria condotta dai militari.

