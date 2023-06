Ex Province. Prorogati i commissariamenti di un altro anno

L’Ars s ha dato il via a una leggina che permette di prorogare di un anno il commissariamento delle ex Province.

In attesa della riforma che riporterà in vita i vecchi enti reintroducendo il voto diretto da parte dei cittadini, la proroga del commissariamento voluta dal governo permette di evitare che si svolgano le elezioni di secondo livello (quelle in cui alle urne sono chiamati solo sindaci e consiglieri comunali del territorio).

Dunque, si avanti come fino a ora accaduto negli ultimi dieci anni. Durante il voto della leggina governo e maggioranza sono stati battuti in aula, col voto segreto, su un emendamento del deputato Pd Dario Safina che obbliga a nominare come commissari i dirigenti regionali in carica. Trenta i voti a favore, 25 i contrari. Evidente il voto di alcuni franchi tiratori nella maggioranza: il motivo sarebbe legato all’ambizione di mettere alla guida dei Liberi Consorzi dirigenti a loro vicini (in luogo degli attuali ex questori ed ex prefetti) in modo da “controllare” l’attività di questi enti fino alle elezioni. Ma Schifani ha fatto sapere che sarà lui a scegliere i nuovi commissari..

Salva