Autostrada Ispica-Modica percorribile probabilmente a Ferragosto

Novità positive in arrivo per la viabilità nelle province di Ragusa e Messina. Le annunciano rispettivamente Giorgio Assenza e Pino Galluzzo (capogruppo e deputato di Fratelli d’Italia all’Ars) dopo avere partecipato a un incontro con i vertici del CAS convocato su loro richiesta dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò.

«Dal Consorzio per le Autostrade Siciliane hanno fatto sapere che il tratto Ispica-Modica dell’autostrada Siracusa-Gela è in fase di collaudo e sarà percorribile probabilmente a Ferragosto», afferma Giorgio Assenza, sottolineando che «si tratta certamente di una buona notizia che avrà ricadute positive sulla viabilità del territorio e per la quale è fondamentale l’azione del governo regionale e in particolare dell’assessore Aricò».

Da parte sua, Pino Galluzzo sottolinea: «Dal CAS hanno garantito che sarà accelerato l’iter per la manutenzione ordinaria dei cavalcavia del Messinese, in modo da chiedere progressivamente i dissequestri e riaprirli. Durante il tavolo tecnico, che l’assessore Aricò ha prontamente convocato su mia richiesta, è stato ribadito che in base alle perizie effettuate nessuno di questi cavalcavia è in pericolo statico».

