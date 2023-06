Cisl Fp. Assemblea lavoratori del comune di Chiaramonte Gulfi

L’aula consiliare del Municipio ha ospitato un’assemblea dei lavoratori del Comune di Chiaramonte Gulfi, organizzata dalla Cisl Fp Ragusa Siracusa. Argomento centrale dell’incontro il mancato pagamento di una serie di voci stipendiali e, nella circostanza, i dipendenti hanno ascoltato la proposta mediata, avanzata dal sindaco, Mario Cutello, riguardante la possibilità di condivisione di uno scadenziario per la liquidazione, per prima cosa degli adeguamenti contrattuali e poi di altri arretrati di salario accessorio. Un meccanismo, quello sottoposto al parere della folta platea di intervenuti, che, in seno alla procedura di riequilibrio finanziario, possa scongiurare la dichiarazione di dissesto del Comune e la conseguente necessità di collocazione in disponibilità (messa in mobilità) dei dipendenti risultanti in soprannumero rispetto al rapporto medio dipendenti/popolazione. I lavoratori, all’unanimità dei presenti, hanno infine affidato alla Cisl Fp il mandato di richiedere un tavolo tecnico per concordare con l’Amministrazione comunale impegni certi e relative scadenze. “Eserciteremo con estrema attenzione – dice il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi, presente all’assemblea – il mandato ricevuto per strutturare la pianificazione dei pagamenti, da sottoporre successivamente alla definitiva accettazione degli impiegati. Ma siamo convinti dell’opportunità che ciò avvenga unitariamente alle altre sigle sindacali firmatarie di contratto, perché è nostro pensiero che in questi momenti di particolare delicatezza economica e sociale sia fondamentale superare gli steccati delle appartenenze, per il bene dei lavoratori e dei servizi al cittadino”.

