Pozzallo. Workshop tematico sui servizi sulla disabilità

Ieri pomeriggio si è tenuto un importante workshop sui servizi per i disabili presso lo Spazio Cultura Meno Assenza a Pozzallo, organizzato dal DSS 45 (Distretto Socio Sanitario) di Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo, con la consulenza specialistica di Innova Pa.

L’evento ha visto la partecipazione di numerose figure istituzionali e esperti del settore, che hanno condiviso preziose informazioni e riflessioni sulla tematica dei servizi per i disabili. Gli interventi dei relatori hanno offerto spunti interessanti e stimolanti per una migliore comprensione dei bisogni delle persone disabili e l’importanza di creare un contesto di vita inclusivo e soddisfacente per loro.

Il Sindaco di Pozzallo ha sottolineato l’umanità dei territori del distretto, evidenziando la necessità di una collaborazione tra i comuni per garantire servizi adeguati e di alto livello a favore delle persone con disabilità.

Tra gli interventi di rilievo, si segnalano quelli di Alessandra Azzarelli, Assessore ai servizi Sociali di Pozzallo, che ha evidenziato l’importanza di promuovere iniziative e progetti dedicati alle persone disabili, e Maria Monisteri, Sindaco di Modica e Capofila del DSS 45, che ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra per garantire dei servizi di qualità e ritagliati ai bisogni delle categorie più vulnerabili.

Chiara Facello, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Modica, ha evidenziato l’importanza di un approccio olistico e inclusivo nella progettazione dei servizi per i disabili, e si è soffermata sull’importanza di creare una rete di sostegno solida ed efficace.

Giovanni Provvidenza, portavoce provinciale del FORUM DEL TERZO SETTORE, ha affrontato tematiche relative al progetto di vita delle persone disabili, sottolineando l’importanza di puntare su un’approccio centrato sulla persona e sulla creazione di reti collaborative.

Giovanni Brafa, presidente della Cooperativa Sociale Esistere e gestore di un centro occupazionale per disabili, ha condiviso la sua esperienza riguardo al co-housing e all’autonomia delle persone disabili. Ha posto l’accento sulla necessità di creare un contesto di vita inclusivo per le persone disabili, sottolineando anche l’importanza di ascoltare i loro bisogni e garantire gratificazione personale.

Il workshop ha rappresentato un interessante momento di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche relative ai servizi per i disabili, creando uno spazio di confronto e scambio di idee tra professionisti, amministratori locali e rappresentanti del terzo settore. Questi interventi hanno fornito uno spaccato della realtà attuale e delle sfide che vanno affrontate.

Salva