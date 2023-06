Sbarcati a Pozzallo 159 migranti. Bimbo trasferito in ospedale

Concluse al porto di Pozzallo le procedure di identificazione dei 159 migranti salvati stamani al largo delle coste iblee. I naufraghi si trovavano su un barchino e sono stati soccorsi da due motovedette della guardia costiera a circa 150 miglia marine dalle coste siciliane. Tra i migranti anche una cinquantina di minori, tra cui un bimbo tetraplegico di 13 anni. Per un bimbo di un anno e mezzo è stato disposto il trasferimento all’ospedale “Maggiore- Nino Baglieri” di Modica per accertamenti per una sospetta infezione cutanea.

Salva