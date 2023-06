Droga, denunciato un 40enne ispicese

I Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 40enne, originario di Ispica, celibe, bracciante agricolo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi per la cessione. Nello stesso contesto operativo è stato segnalato alla Prefettura di Ragusa quale assuntore, un giovane modicano, 19enne, poiché trovato in possesso di un grammo della medesima sostanza.

