Uganda. Sono 43 i corpi recuperati dopo strage ribelli A.D.F.

Le autorità ugandesi hanno recuperato i corpi di 43 persone, tra cui 38 studenti, massacrati dai ribelli dell’ADF (forze alleate democratiche) dopo l’attacco criminale a una scuola secondaria vicino al confine con la Repubblica Democratica del Congo. Altre sei persone sono state invece rapite dopo che i terroristi hanno preso di mira una scuola a Kasese, nell’ovest del paese africano. Si tratta della scuola secondaria Lhubiriha, che si trova a circa due chilometri dal confine con la RDC. I ribelli secondo il portavoce dell’esercito Felix Kulayigye, sono stati a lungo inseguiti attraverso il parco nazionale congolese dei Virunga. I terroristi, legati allo stato islamico, prima di compiere la strage avrebbero chiesto se tra i presenti vi fossero musulmani e, ricevuta risposta negativa, hanno aggredito i presenti a colpi di machete e asce, sparando e bruciando i corpi dei malcapitati. In un messaggio, il governo ugandese ha espresso le “più sentite condoglianze alle famiglie e dei defunti brutalmente attaccati e uccisi dai ribelli, in un “insensato atto di violenza”. Anche il leader dell’opposizione ugandese, l’ex cantante Robert Kyagulanyi, meglio conosciuto come Bobi Wine, ha espresso l’auspicio che “possano iniziare indagini serie affinché gli autori di questi crimini vengano assicurati alla giustizia”. Le Forze Democratiche Alleate sono un gruppo ribelle di origine ugandese, ma attualmente hanno sede nelle province congolesi del Nord Kivu e della vicina Ituri, confine che la R.D.C. condivide con l’Uganda.

