Presentato ieri pomeriggio il libro Ragusa di Carta – Guida letteraria della provincia iblea

Una presentazione calorosa, partecipata e piena di emozioni, ieri pomeriggio, nel cortile di Palazzo Antoci, per il nuovo libro di Stefania Campo, “Ragusa di Carta – Guida letteraria della provincia iblea”, edito da Il Palindromo. “Non è stato per nulla semplice portare a termine questa pubblicazione – ha avuto modo di dire Stefania Campo durante la presentazione – ma la presenza di tanti di voi mi ripaga del lavoro svolto”. Tanti infatti i protagonisti e gli autori delle storie raccontate nel libro presenti alla presentazione. Una pubblicazione che ha messo insieme tutte le peculiarità del nostro territorio, a partire dai luoghi, ai prodotti enogastronomici, fino agli stessi scrittori, in un’unica narrazione che vuole puntare ad esaltare le specificità della provincia iblea, anche da un punto di vista turistico-culturale. Un racconto-saggio che, come dice la stessa Dormiente nella postfazione, è “un innovativo viaggio nella letteratura siciliana di ieri e oggi, eco di poeti e di scrittori, voce sentimentale delle loro città natali e dei luoghi fascinosi della Sicilia”, e degli Iblei. “Una vera e propria guida turistica corredata al suo interno di una mappa dove sono segnalati i principali autori che hanno caratterizzato i 12 comuni iblei, ed una ricerca che fa da supporto a quella che è stata una tappa importante, cioè la istituzione della Legge reg. n. 17, art. 12, del 2019, presentata dalla sottoscritta all’Ars, che istituisce nella nostra Isola i cosiddetti Percorsi Letterari degli Scrittori”.

Nel corso della presentazione, condotta dal giornalista Gianni Papa, gli interventi di Grazia Dormiente, sua la postfazione, e le letture dell’attore Massimo Leggio.

Altre presentazioni sono già in programma in varie località della nostra provincia da qui alle prossime settimane.

Salva