Grave incidente sulla Pozzallo-S.M. del Focallo. Un ferito

Scontro, presumibilmente frontale, lo scorso pomeriggio, intorno alle 15, sulla Pozzallo – Santa Maria del Focallo, all’altezza del secondo scivolo. Coinvolti un ciclomotore condotto da un 40enne pozzallese e un’autovettura alla cui guida era una donna di Modica. La peggio è toccata all’uomo per le cui gravi condizioni i sanitari del 118 hanno deciso di chiedere l’intervento dell’elisoccorso. Il mezzo di soccorso ha avuto difficoltà per trovare un’area dove atterrare ma alla fine ha trovato spazio in un parcheggio. Il ferito è stato trasportato a Catania. Sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Modica, che hanno effettuato i rilievi e sequestrato i veicoli, e la polizia locale di Pozzallo che ha regolato la circolazione. (foto rtm)

