Brasile. Ciclone extratropicale flagella regione del Rio Grande

di g.r.

Almeno otto persone sono morte e 19 disperse a causa delle tempeste causate da un ciclone extratropicale che ha colpito la regione del Rio Grande del Sud. Secondo la Protezione Civile, ci sono stati due morti a Sao Leopoldo, uno a Novo Hamburgo, uno a Maquine, uno a Gravatai, uno a Caraa, uno a Bom Principio e uno a Sao Sebastiao do Cai. Sei persone risultano disperse a Caraa e due a Maquine. Ne mancano altri 11, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli. In totale sono 40 i comuni colpiti, con 2.330 senzatetto e 602 sfollati. Nelle aree colpite -situate nella Serra Gaucha, Il fenomeno ha prodotto frane e allagamenti che hanno bloccato le strade e lasciato senza energia elettrica 460.000 persone. Le autorità locali hanno esortato le persone nella regione a evitare di recarsi nelle aree colpite e a rimanere nelle proprie case, purché siano al sicuro. La situazione è critica anche nello stato di Santa Catarina, dove diverse città sono state colpite dal ciclone, che ha isolato diverse comunità e lasciato molte famiglie senza casa a causa delle frane in particolare nelle zone montuose. In questo senso, quattordici città sono state colpite dalle piogge ininterrotte, con il comune di Praia Grande che ha subito ingenti danni. Secondo l’Istituto meteorologico nazionale, le piogge nei due stati potrebbero intensificarsi questo fine settimana, mentre sono previste piogge anche negli stati del Parana, nella regione meridionale, e di San Paolo, nel sud-est.

