Chiaramonte. Nel vivo le celebrazioni di S.Giovanni Battista

Oggi, alle 19,15, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Giovanni Filesi, caratterizzata dalla benedizione con la reliquia del santo protettore anticipata alle 18,30 dal Rosario, dalla coroncina di lodi a San Giovanni e dalle litanie cantate. Da domani, domenica 18 giugno, sarà possibile ammirare l’allestimento artistico della scalinata di via San Giovani. (Vedi foto) Sempre domani, alle 11, la celebrazione eucaristica in chiesa Madre mentre alle 18, in piazza San Giovanni, ci sarà il raduno di vespe e moto d’epoca organizzato dall’Asd Cinquecentisti chiaramontani. Alle 19,15, poi, la celebrazione eucaristica presieduta da don Riccardo Bocchieri. Lunedì, invece, la messa vespertina delle 19,15 sarà celebrata da don Maurizio Di Maria. Martedì 20 giugno, invece, sarà la festa di Maria Santissima della Misericordia, patrona della confraternita e sarà la giornata dei benefattori della chiesa e delle confraternite cittadine. Alle 19,15 la celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Giuseppe Burrafato e animata dalla confraternita. E’ previsto il canto del Salve Regina e l’affidamento alla Madre della Misericordia, al termine vestizione dei nuovi confrati e consorelle iscritti nell’anno ai quali saranno consegnate le insegne e lo statuto. Alle 21, nella chiesa di San Giovanni, l’inaugurazione della mostra “La città del Battista – I luoghi della festa” nelle opere del confrate prof. Orazio Calabrese, allestita nei locali della confraternita, visitabile fino al 1° luglio negli orari di apertura della chiesa.

