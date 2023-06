C’era una volta la BAPR. Riceviamo

Appena diplomato alle scuole medie i miei genitori, per regalo, mi aprirono un conto risparmio la mia prima “Libretta” alla Banca Agricola di Ragusa. E con enfasi mi descrissero l’istituto bancario come la banca dei Ragusan , del mio terrirorio e che m’avrebbe supportato nel mio futuro. Ebbene per una buona parte della mia vita lo e’ stato. Oggi con mio rammarico il rapporto che ha la BAPR con la sua clientela e’ veramente disarmante!. Vi parlo dell’agenzia 1 di via Archimede, la filiale dei grandi numeri , credo lo sia stata per transazioni giornaliere e numero di clienti . Ma la tecnologia e l’avvento Internet-tiano ha delegato molte operazioni bancarie al mondo virtuale , limitandone l’uso a molti utenti incapaci di collegarsi al PC . Aimé ancora oggi ci sono operazioni bancarie indispensabili che necessitano la presenza fisica dell’utente e dell ‘operatore sportellista e come nel mio caso che vi sto ‘ a raccontare , per fare una semplice operazione bancaria , e’ stato necessario recarmi in banca , prendere il numerino e fare la fatidica fila che tra l’altro non la fai più neanche alle Poste . Nell’immaginario la BAPR per i ragusani e ‘ stata da sempre considerata … La banca della porta accanto ! ….ma da un po’ di anni ha perso quell’alone di beatitudine anche a causa della perdita di valore delle azioni , che per mezzo secolo sono state considerate , l’investimento migliore che si potesse fare nel medio e lungo termine cosa che fu’ .Ma purtroppo ciò non avviene per sempre e siccome le banche sono fatte di uomini , che sbagliano , al momento di mettere un taglio alla bilancia tra raccolta risparmi e crediti inesigibili , crollo ‘ il suo valore e per migliaia di azionisti svani’ il grande sogno Ibleo , il resto e ‘cronaca . Voglio soffermarmi alla mia recente esperienza . giorno 11; giugno di mattina mi reco alla filiale con cui opero da anni la cosiddetta … Agenzia BAPR “namber uan” via Archimede entro alle ore 9:02 , preso il numerino 95 mi ritrovo , a capo mattina , il numero rosso 80 ,che in alto troneggia come un semaforo cadenzandone la fila e il pubblico comodamente seduto nella sala grande in attesa , occupando divani da conversazione dal design moderno posizionate con affaccio sia in via Archimede e di fronte alla fatidica meta , dei ” 2 + (1 !!??) sportelli operativi ! Durante l’ attesa mi vengono in mente che tra le agenzie sparse in Sicilia esistono due piccole filiali BAPR : Itala (1492 ab) e Fiumedinisi ( 1391 ab) in provincia di Messina e mi chiedo ?? Con quale criterio questo management , il CEO il consiglio d’amministrazione o tantomeno i sindacati che dovrebbero difendere i dipendenti bancari ,abbiano affidato a qualche ” grande scienziato” la libertà di gestire il tempo dei suoi clienti per svolgere ordinarie operazioni bancarie e per questo mi do una risposta alle mie papali papali considerazioni ; credo che al progetto di cotanta ingegneria logistica sia stata applicata una procedura innovativa , rivoluzionaria proveniente da altri continenti , dalle city economiche di Hong Kong ,New York o Londra insomma un nuovo metodo per fare desistere la clientela ad andarsene dalla Banca Agricola !!??. Mi spiegate manager BAPR , con quale coraggio trattate “la clientela ” che vi ha permesso di fare sviluppo ed estendere filiali nel territorio siciliano sino a Itala e Fiumedinesi .E con tutto rispetto degli Italesi e Fiumedinesani , loro possono vantare 2 sportelli operativi così come …la filiale Namber Uan della BAPR , c’è qualcosa che non mi torna ! Probabilmente questa filiale avrà un eccesso di dirigenti , che per grado non possono dedicarsi a mansioni di sportello . Per non dire , lo scienziato proposto a tale strategia applicata ci riserva in esclusiva il grande progetto di dissaffezione alla banca l’ istituzione iblea partner e testimone nei tempi passati del risparmio e imprenditoria iblea ..sono le ore 10:25 …già fuori della Banca e mi diriggo verso la mia macchina.

