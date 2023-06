Rinviato al 7 luglio l’appuntamento con Mario Giordano a Modica

Mario Giordano, sarà a Modica, venerdì 7 luglio, alle 21 e presenterà il suo ultimo libro: Maldette Iene. Giordano, doveva essere in città mercoledì prossimo, 14 giugno, alle 19.30. Quel giorno però, nel Duomo di Milano, alle 15 saranno officiati i funerali di Silvio Berlusconi, cui parteciperà il popolare volto delle reti Fininvest; il che, ovviamente, gli impedisce di essere in Sicilia la sera stessa.

Da qui, la decisione presa di concerto con lo stesso Giordano, con i suoi agenti e con la casa editrice Rizzoli, di rinviare la presentazione del suo ultimo libro-inchiesta, ‘Maledette Iene’, alla sera del primo venerdì di luglio, nel cuore di Modica, all’atrio comunale di Palazzo San Domenico e nell’ambito della manifestazione Scenari che comincia il 29 giugno, con Daria Bignardi. Mondadori BookStore Modica e la Fondazione Garibaldi, che pongono la firma in calce a questo evento, hanno deciso di confermare comunque la presenza di Mario Giordano a Modica, per presentare un libro che racconta e dettaglia di chi si accanisce sulle persone inermi, narrando storie note e meno note, di forte attualità e di grande impatto emotivo. Storie che sono simbolo di un’Italia corrotta, che sa corrompere e che sa farsi corrompere; con figure e personaggi che, senza ritegno, hanno saputo crearsi ricchezza, distruggendo gli altri

-MARIO GIORDANO, Maledette Iene, venerdì 7 luglio, 21.00, atrio comunale di Palazzo San Domenico a Modica

