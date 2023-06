Vittoria. Servizi straordinari di controllo del territorio

Nel corso dell’intera settimana appena trascorsa è stato implementato il servizio di prevenzione e controllo del territorio nel comune di Vittoria, con l’impiego di numerose pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, con l’ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, Unità Cinofile della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza e con il supporto di operatori della Polizia Scientifica e dell’Ufficio Immigrazione.

L’impegno messo in campo dimostra l’attenzione verso la cittadina vittoriese e si inserisce nell’ambito degli interventi stabiliti in Prefettura dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dove sono state approfondite diverse tematiche riguardanti alcune criticità, in particolare nei luoghi di maggiore aggregazione e nei pressi delle scuole.

Il dispositivo interforze, impiegato con apposita ordinanza del Questore della provincia di Ragusa ha avuto come obiettivo l’innalzamento dei livelli della sicurezza anche “percepita” in quelle aree sensibili maggiormente colpite dal verificarsi di episodi delittuosi riconducibili a fenomeni di criminalità diffusa.

I controlli di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza hanno interessato piazza del Popolo, piazza sei Martiri della Libertà, piazza Henriquez, piazza Gramsci, piazza Manin (intesa Senia), Largo Cavour, Quartiere Trinità, San Biagio e la frazione di Scoglitti. Nelle ore serali e notturne sono stati maggiormente attenzionati i luoghi notoriamente frequentati da giovani e fruitori degli esercizi commerciali anche per prevenire e reprimere l’abuso di alcol e l’uso di stupefacenti che spesso sono causa di risse e incidenti stradali.

Inoltre, particolare attenzione è stata rivolta anche alle zone esterne ed adiacenti al Mercato Ortofrutticolo di Vittoria

Nelle giornate dedicate al controllo straordinario interforze complessivamente sono state identificate 350 persone (tra cui numerosi stranieri), controllati 192 autoveicoli, elevate 10 contravvenzioni per varie violazioni al codice della strada quali mancato uso delle cinture di sicurezza, uso del cellulare alla guida e mancata copertura assicurativa. Inoltre, sono state ritirate 4 patenti di guida e sequestrati 2 automezzi.

Sono stati complessivamente 34 i soggetti sottoposti a misure di prevenzione o giudiziarie controllati e diversi cittadini stranieri.

In occasione di un posto di controllo eseguito in piazza Senia gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un 30enne straniero per possesso di oggetti atti ad offendere, nella specie una mazza da baseball della lunghezza di 73 cm detenuta senza giustificato motivo.

