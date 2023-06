Danni al fieno e al grano: arriva la proroga al 25 luglio

Come anticipato la scorsa settimana, è arrivata oggi la conferma ufficiale che la presentazione delle domande per i rimborsi a seguito del maltempo che ha danneggiato raccolti di fieno e grano è stata posticipata al prossimo 25 luglio. Ad annunciarlo è l’Onorevole Ignazio Abbate che ha ricevuto la comunicazione direttamente dall’Assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino. “Ci eravamo sentiti sia con l’Assessore che con il Dirigente Generale Dario Cartabellotta affinchè la data fissata al 15 giugno potesse essere spostata di almeno 20 giorni. La decisione è andata anche al di là di ogni più rosea precisione visto che è stata prorogata di ben 40 giorni Tale scelta si era resa necessaria poiché la domanda è strettamente connessa al Piano Colturale 2023 (attualmente in fase di elaborazione) la cui scadenza è programmata per fine giugno. Per cui le aziende danneggiate avranno tutto il tempo necessario per presentare la necessaria documentazione”.

