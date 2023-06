Stati Uniti. E’ morto in carcere Unabomber. Uccise 3 persone

g.r.

E’ morto nel carcere federale del North Carolina, Theodore Kaczynski, alias Unabomber, individuo che ha tenuto sotto scacco le forze di sicurezza statunitensi con i suoi ripetuti attentati che sono costati la vita a tre persone. Per 17 anni (dal 1978 al 1996, data in cui è stato arrestato, su indicazioni e sospetti di un suo parente diretto) ha terrorizzato gli Stati Uniti attraverso le sue cariche esplosive disseminate nel territorio. Ha vissuto isolato in un rifugio-capanna e si muoveva esclusivamente in biciletta. E’ stato trovato morto nella sua cella. Aveva 81 anni.

