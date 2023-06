L’Asd Ispica Running organizza il 1° Trail del Maccone Bianco. L’appuntamento è per domenica 18 giugno, alle 8, in località Santa Maria del Focallo.

Il percorso è ricavato nell’Area Protetta del Maccone Bianco di Santa Maria del Focallo – Ispica – Strada provinciale 67 – km. 6. Potranno partecipare atleti tesserati per il 2023 per società affiliate alla FIDAL e atleti in possesso di Runcard.



