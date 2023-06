Modica la città dei tre borghi e il teatro di Nele Pluchino

C’è una città in Sicilia a cui sono particolarmente legato ,la definisco una grande contrada di 55 .000 abitanti divisa in tre Borghi : Alta , Bassa e Sorda questa e ‘ la città di Modica dove tutti i suoi residenti all’unisono tifano orgogliosamente all’ appartenenza del suo territorio ricco di storia , bellezze architettoniche , aneddoti ,tradizioni e personaggi ,di cui potrei farne una lunga lista , che hanno cadenzato varie generazioni già trascorse . Il Super Borgo e’ sempre stato un polo per l’istruzione degli isolani di altre province confinanti , ciò lo dimostra ancora oggi il fermento culturale che pervade la città barocca del sud- est con associazioni teatrali locali . Voglio soffermarmi in “uno” di quei personaggi punta d’orgoglio , di cui Modica può vantarsene. Nele Pluchino, un personaggio dall’innata verve artistica e con la sua mimica, l’ espressività dialettale e la modicanita’ in lui si riassume l’essenza della città super Borgo e dei suoi abitanti stessi . Da adolescente lo ricordo sui campi di calcio come giocatore , era impossibile dribblarlo ma tantomeno lo e ‘ oggi nel trattenersi alle sue battute esilaranti intelligenti , mai volgari che piacevolmente ti prendono come in una terapia di gruppo per farti stare bene. Pluchino è patrimonio di Modica e dei Modicani . A distanza di anni nel rivederlo ho rivisto Il Nele di oltre 50 anni fa”; brillante, delicatamente ironico, piacevolmente amicale con il suo pubblico e gli amici. Un animale da teatro popolare che rende qualsiasi argomento serio, comico, senza dissacrarne l’essenza . Presso il teatro Don Bosco dei Salesiani di Modica Alta esageratamente stracolmo di spettatori , vi ho trascorso piacevolmente 150 minuti di grande leggerezza grazie a lui e a tutti i suoi amici commedianti della compagnia teatrale C.G.S. ” Salvatore Quasimodo ” nella commedia brillante dialettale: Uomini devoti e donne pie . Nele Pluchino ambasciatore di Modicanita’ un personaggio patrimonio della città dei tre borghi.

