La scuola di Modica “perde” la preside Concetta Spadaro

Ultimo giorno di scuola per tanti studenti questo venerdì ma anche ultimo giorno di scuola per la dirigente scolastica Concetta Spadaro, che va in pensione. Una grossa perdita non solo per l’Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani” di Modica ma per tutto il mondo scolastico ragusano. Centinaia le testimonianze d’affetto da parte di alunni e genitori. Sempre pronta ad attuare soluzioni per arginare anche problematiche gravi o conflitti, sempre attenta verso i suoi docenti e gli alunni. Negli ultimi due anni è stata anche reggente del Circolo Didattico Piano Gesù ed anche qui ha lasciato il segno.

“Non riesco ad immaginare le mie giornate senza la scuola – dice – perchè ho dedicato la mia vita alla scuola. Ci ho messo la mente ed anche tutta me stessa per risolvere i problemi dei bambini, per intraprendere dialoghi coi genitori, con i docenti, con gli stessi alunni. Non nego di avere anche sbagliato, ma penso di lasciare il mio spirito di servizio”.

Concetta Spadaro ha portato tante innovazioni nella scuola modicana, il suo bagaglio di esperienza è stato notevolissimo, si può dire una palestra anche di vita.

