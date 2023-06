Messa in sicurezza edifici scolastici a Vittoria, interrogazione del consigliere Pelligra

Il consigliere comunale Biagio Pelligra ha presentato una interrogazione per ottenere chiarimenti dalla Giunta municipale di Vittoria sulla messa in sicurezza degli edifici scolastici presenti sul territorio cittadino. “Un atto ispettivo – spiega Pelligra – che nasce dopo avere appurato come alcuni istituti scolastici, tra cui il Filippo Traina, il Leonardo Sciascia e il Giovanni Caruano, necessitino di interventi urgenti di messa in sicurezza anche alla luce del fatto che tale condizione di precarietà strutturale è stata aggravata dalle recenti piogge. Mi è stato assicurato, attraverso uno specifico intervento in aula, che ci sarà un’azione mirata in otto scuole del territorio cittadino grazie ai fondi straordinari stanziati dalla Regione che ammontano a circa 30mila euro per ciascun edificio. Risorse economiche, dunque, che serviranno per interventi ad hoc oltre che per la risoluzione delle criticità. E’ naturale che rimarrò vigile e attento affinché queste risorse economiche possano essere effettivamente sfruttate nella realizzazione dei lavori da più parti invocati come necessari”.

