Samuele Cultrera nuovo segretario cittadino Mpsi a Chiaramonte

Il movimento politico Sviluppo ibleo comincia con le nomine dei segretari cittadini nei vari Comuni. Primo appuntamento a Chiaramonte Gulfi. Dove a ricoprire il ruolo sarà Samuele Cultrera, giovane consigliere comunale, impegnato da sempre per la sua splendida cittadina. Ha sposato il progetto Mpsi in una logica territoriale e di prospettiva per la costruzione di una nuova comunità politica che riparta dal basso, dai territori, affinché possano diventare davvero protagonisti, valorizzando l’impegno per la propria comunità, una priorità assoluta ed imprescindibile. Tutto ciò attraverso risposte e azioni concrete. Durante l’incontro, alla presenza del presidente provinciale Andrea La Rosa e del consigliere comunale e segretario cittadino di Vittoria, Biagio Pelligra, si è discusso delle prossime nomine che saranno effettuate negli altri Comuni seguendo un modello già collaudato, tutto ciò attraverso la partecipazione e la collaborazione con risorse umane capaci e appassionate, finalizzando la propria azione con iniziative visibili e decise, attuando la costituzione di organismi direttivi locali che si muovono in sintonia con la costituenda segreteria provinciale, quest’ultima assolutamente aperta al confronto. “Ci sono priorità tematiche – chiarisce La Rosa – che vanno affrontate e che già il Mpsi ha esaminato evidenziando di avere le idee chiare sulle stesse, tra tutti la vicenda aeroporto, non dimenticando il confronto con gli amministratori locali, le famiglie e le imprese, oltre che con le giovani generazioni, per accrescere ulteriormente i temi dello sviluppo. Abbiamo iniziato da Chiaramonte Gulfi perché si tratta di un paese montano che merita grande impegno da parte dei nostri riferimenti e dirigenti. Siamo certi che con il neosegretario cittadino Samuele Cultrera sarà possibile, per il nostro movimento, potere esprimere il meglio di sé, anche attraverso il coinvolgimento di nuovi soggetti, circostanza che ci consentirà, finalmente, di aprire una stagione politica nuova, fatta di confronti e di idee entusiasmanti”.

