L’altra morte di Giulio Cesare….di Ruben Ricca

Scrivere sul nulla era la massima ambizione di Flaubert. Come con Beckett, l’obiettivo era sapere (o almeno intuire) cosa facciamo in questo mondo, in questo tempo che ci è toccato vivere. Sembra quello che diceva Lotman sul cinema. Per capire il fotogramma 1 vediamo il 2 e per capire il 2 vediamo il 3 e il 3 ci porta al 4 e così via, all’infinito. Come con il cinema, la realtà ci lascia un sapore strano in bocca, agrodolce e in qualche modo insoddisfatti (sarà per questo che vedo e ho visto tanti film? Come ossessione di capire cosa ci succede) Il lavoro dà un senso alla vita, anche la schiavitù. Uno schiavo, alla fine, può credere che il suo destino è quello, essere schiavo. Una persona che non ha altra ambizione che lavorare, che non si chiede altro, crede che i suoi giorni siano giustificati. Invece, l’uomo che pensa liberamente è un pericolo, per lui e per gli altri. Se fossimo rimasti in Paradiso lo avremmo corrotto. Qualcuno si sarebbe chiesto perché tanta felicità, che diritto avremmo per questo. L’uomo è un animale così idiota che inevitabilmente cade nell’insoddisfazione. Wilde ha detto che l’uomo è un dio quando sogna e appena un mendicante quando pensa. Bisognerebbe aggiungere che è sempre uno stupido. Alla fine siamo giunti alla conclusione che noi siamo il problema, noi siamo la nostra disgrazia. Si ricordi di Popper e del Paradosso della Tolleranza. In India, le scimmie che occupano i templi disabitati vivono facendo la guerra gli uni agli altri. Annoiati, fanno la guerra tra loro. Un antropologo direbbe che fa parte della natura delle scimmie. Forse parte della nostra natura è ucciderci a vicenda. Nella Curia di Pompeo, il 15 marzo 44 a.C. Servilio Casca diede il primo colpo di pugnale a Giulio Cesare. Tilio Cimbro, Cayo Casio, Decimo Giugno e infine Marco Giugno Bruto aiutarono a distruggere la democrazia credendo che con la morte di Cesare la salvassero. Quattro centosessanta anni dopo, ad Alessandria, un’orda di fanatici cristiani squartarono Ipazia, anch’essi credevano di salvare Cristo. Durante il crollo della Repubblica di Weimar, il linguaggio politico e religioso si fonde in una stessa convinzione e consente a Hitler di salire al potere per l’errore di sottovalutare il presente. È riduzionismo pensare che oggi non c’è democrazia? Forse sì, ma come chiamare il momento attuale? Votare non sembra essere sufficiente per garantire un sistema che chiamiamo democrazia. Forse dovremmo assumere che non viviamo in democrazia, che in realtà mentre alcuni si sforzano di costruirla, altri fanno l’impossibile per corromperla. La premessa oggi sembra essere quella di prendere il potere e poi fare quello che vuole il vincitore. Come se il vincitore avesse diritto sul resto dei mortali. Non è vero che il popolo non sbaglia mai quando vota. La storia dimostra che il popolo si è sbagliato in Germania nel 1933 e in Italia nel 1924 e nel Regno Unito con Margaret Thatcher e in Ungheria con Orbán e in Polonia nel 2015 e negli Stati Uniti con Trump e in Brasile con Bolsonaro. Vincere non significa sempre avere ragione. Quando quasi la metà della popolazione non partecipa al gioco democratico ci avviciniamo pericolosamente a una dittatura morbosa e viziata. Quale valore rappresentativo può avere chi viene eletto da una minoranza mentre quasi la metà dei cittadini guarda altrove? Lo ripeto o si capisce? Voltaire una volta disse che la ragione è sempre dalla parte di Dio. Napoleone cambiò la frase e assicurò che la ragione è dalla parte dell’artiglieria più pesante. Comprare voti per vincere in un’elezione è giocare alla menzogna col Diavolo. Siamo anche responsabili per non fare nulla. Sono responsabili anche coloro che non si oppongono. C’è chi crede che un Manifesto per la Cultura sia una dichiarazione di gente depressa e così la Cultura si ritira spaventata davanti all’avanzare della stupidità e della barbarie. Chi protesta è un delinquente e chi non è d’accordo deve essere sacrificato e il bottino viene trascinato ed esibito nella parata del trionfo mentre la Metà che non Sceglie guarda con una smorfia idiota in faccia. Anche se la Tarda Repubblica Romana si è conclusa nel 22 a.C. l’assassinio di Cesare annuncia l’inevitabile morte della democrazia, l’altra morte di Giulio Cesare. La democrazia che è nata in Grecia e a Roma, la democrazia per la quale Churchill si è battuto in una guerra, forse morirà anche qui, forse vedremo l’ultimo atto circa 2500 anni dopo.

Scrivere sul nulla era la massima ambizione di Flaubert. È incredibile come dalla più squisita manifestazione dello spirito gli umani possano cadere così in basso, fino al fondo della cosa più corrotta e igmunda. Verso la metà del XX secolo Aldous Huxley pronosticò che in futuro (nel nostro presente) la gente vorrebbe con passione essere governata da una Demagogia Borghese. Ha detto anche che il dolore è un orrore che affascina.

Rubén Ricca

(autore e regista)

