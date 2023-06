I bambini di Modica in spiaggia con il WWF

Ancora i bambini della scuola dell’infanzia, questa volta quelli dell’istituto comprensivo “Giacomo Alba” di Modica, diventano protagonisti di una giornata di esperienze per crescere sperimentando la vita del mare nella spiaggia di Sampieri, comune di Scicli(RG).

Simona Cappello, Salva Caravello e Giombattista Di Giacomo, volontari del WWF, li hanno guidati per capire del mare l’essenza, a cominciare dai pescatori, che hanno raccontato del loro lavoro, vita, sogni e realtà.

Anche il bagnino del Pata Pata ha raccontato delle avventure di salvataggio, che non sono improvvisazioni, ma frutto di studi specifici ed esperienze vissute.

Grande curiosità poi ha suscitato l’argomento tartaruga marina, con le simulazioni perfette che ormai i volontari del WWF trasferiscono dall’esperienza quotidiana.

Vedere tanti bimbi interessati alla natura, al mare, al mondo, produce sempre un sentimento di profonda speranza, che diventa certezza ogni qualvolta i loro occhi si incrociano con i nostri.

Splendide, come sempre, le maestre.

Salva