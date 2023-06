Mondiali Calcio Under 20: Italia-Corea del Sud alle 23,00 diretta Rai2

Gli azzurrini del ct Nunziata affronteranno stasera alle 23,00 all’Estadio La Plata in Argentina i pari età della Corea del Sud nella semifinale del campionato del Mondo di Calcio Under 20. Dopo il 3-1 rifilato alla Colombia nei quarti di finale, stasera gli azzurrini avranno un compito non facile contro gli agguerriti coreani del ct Kim. In caso di vittoria la nazionale affronterà in finale la vincente di Israele-Uruguay.

Le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Guarino, Turicchia; Giovane, Prati, Casadei; Baldanzi; Esposito, Ambrosino. Ct: Nunziata.

A disposizione: Pisilli, Montevago, Zacchi, Fiumanò, Fontanarosa, Faticanti, Lipani, Degli Innocenti, Pafundi, Sassi.

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Jo. Kim; C. Park, S. Choi, Ji. Kim, S. Bae; S. Kang, C. Lee; Y. Kim, S. Lee, J. Kang; Y. Lee. Ct: E. Kim.

A disposizione: Hwang, Park, J. Bae, Ju. Kim, Y. Choi, Cho, Jo. Lee, Ji. Lee, Moon.

ARBITRO: Y. Falcon (Argentina). Assistenti: Del Yesso, Rodriguez (Argentina). Quarto uomo: Marouf (Egitto). Var: Guzman (Nicaragua). Avar: Escobedo (Messico).

