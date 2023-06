La SAC replica all’on. Stefania Campo

La Società Aeroporto di Catania, lette le dichiarazioni della Consigliera Regionale, on. Stefania Campo, consegnate quest’oggi agli organi di stampa e contenenti gravi affermazioni, contraddette, peraltro, dai fatti, sull’attività posta in essere da SAC – a suo dire, negligente e poco trasparente – intende replicare evidenziando che, a prescindere dalla provenienza – politica o meno – delle istanze di accesso alla stessa formulate, è preminente obbligo di SAC tutelare gli interessi dei propri soci, degli utenti e non ultimo delle aziende che intrattengono rapporti commerciali con la stessa. Per tale ragione, sarà premura di questa società riscontrare le specifiche istanze dell’on. Campo, dopo aver effettuato ogni necessaria verifica di legittimità delle stesse, secondo i modi, i tempi e nei limiti previsti dalle normative vigenti, senza dare spazio ad illazioni o intimidazioni di alcun genere, in particolare da chi pretenda di poter vantare particolari privilegi rispetto a ogni altro comune cittadino.

Salva