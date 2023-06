Vittoria. Tentativo di furto in un’altra farmacia.

La scorsa notte, la consueta sinergia tra Guardie Giurate e Forze dell’Ordine ha permesso di vanificare un grosso furto ai danni di una nota farmacia di Vittoria.

La forzatura di un infisso d’ingresso della farmacia, faceva attivare l’antifurto, facendo intervenire le Guardie Giurate dell’Istituto di Vigilanza La Sicurezza di Vittoria.

A seguito dei recenti fatti di cronaca, la Sala Operativa dell’Istituto di Vigilanza allertava con immediatezza anche il Commissariato ed i Carabinieri di Vittoria, per un intervento sollecito e congiunto bloccando due individui all’interno della Farmacia. I due soggetti fermati venivano portati via dagli Agenti per le identificazioni. Sul posto arrivavano anche i proprietari della farmacia, che fornivano alle Forze dell’Ordine, le immagini delle telecamere di videosorveglianza. I ladri non riuscivano a rubare nulla. Indagini in corso.

