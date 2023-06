Mountain bike: a Trapani e a Palermo i giovani iblei conquistano risultati di prestigio

Non si ferma l’attività della Naturosa Bike & Co. Ragusa che, a Trapani e Palermo, ha animato due trasferte ricche di emozioni. Al 1° Gp “La voce della montagna”, Aurora Distefano ha fatto propria la maglia regionale nella categoria Esordienti donne. Vincenzo Giannetti, tra gli Esordienti, sale, invece, sul secondo gradino del podio. Buona anche la prestazione di Lorenzo Polizzi. Costretto, però, al ritiro Federico Occhipinti, alle prese con una caduta. Nel gruppo Juniores, buono il piazzamento di Giovanni Distefano. A Palermo, invece, al campionato regionale cronometro, Alessia Micieli ha conquistato la prima posizione indossando la maglia regionale, terza Giada Nascondiglio seguita da Erika Boscarino. Nella categoria Esordienti, Vincenzo Giannetti fa suo il terzo miglior tempo. Bravi Federico Occhipinti e Lorenzo Polizzi. Secondo posto per Aurora Distefano fra le donne Esordienti mentre arriva ancora un secondo posto, quello di Anastasia Micieli, nella categoria donne Juniores. Buona la prestazione di Giovanni Distefano sempre fra gli Juniores. A Modica, inoltre, alla terza prova del campionato Coppa Sicilia Giovanissimi, sono arrivati alcuni podi come quelli di Benedetto Stamilla, Michela Cappello, Lorenzo Gualato, Paolo Alì e Andrea Nascondiglio. Buone le prestazioni di Carlo Avola, Mattia Boscarino, Leo Pagliaro, Giorgio Cappello, Davide Riuscita, Andrea Pagliaroli e Flavio Parisi.

