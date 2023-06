Riuscito il Vela Day al Circolo Velico Kaucana. Ottime presenze

La Federazione italiana vela, in collaborazione con Kinder Joy of moving e le società affiliate, organizza ogni anno una iniziativa per promuovere la cultura del mare e lo sport della vela attraverso l’appuntamento del “Vela Day”. Un evento dedicato a tutti coloro che, dai sei anni compiuti, vogliono avvicinarsi e scoprire quanto sia affascinante questo mondo. E anche stavolta, il Circolo velico Kaucana ha dato ampia ed entusiasta adesione al progetto, organizzando, domenica scorsa, un intero giorno dedicato alla promozione della vela. Nei giorni precedenti la manifestazione, il Cvk è stato presente a Punta Secca, in occasione della manifestazione Faro in Festa, molto partecipata. Graditi ospiti, nello stand del circolo, anche l’on. Giorgio Assenza e l’on. Stefania Campo, nonché il sindaco di Santa Croce Camerina Giuseppe Dimartino. Dopo una capillare promozione, anche considerando le condizioni meteo non del tutto favorevoli, i soci e il direttivo del Cvk possono dirsi soddisfatti: nonostante il tempo incerto si è, infatti, quest’anno registrato un record di presenze, con oltre cento nuovi tesserati per l’evento. Domenica mattina il vicesindaco Francesco Dimartino e il presidente del Consiglio comunale Luca Agnello hanno accompagnato il sindaco Giuseppe Dimartino presso la sede del circolo e quest’ultimo non ha mancato di apprezzare le iniziative del Cvk evidenziandone l’importante ruolo sociale.

Per tutta la mattina, il mare cristallino antistante il Circolo velico Kaucana è stato costellato di vele grandi e piccole che hanno portato in giro appassionati e neofiti, spinti da un leggero e caldo vento proveniente da Sud. Durante le ore pomeridiane, le condizioni meteo non hanno consentito di mettere le barche in acqua, ma è stata l’occasione, per i più piccoli, di partecipare a una breve attività legata al mondo della sostenibilità ambientale con particolare riguardo all’ambiente marino. Il numero dei partecipanti conferma, ancora una volta, che lo sport vela è in continua crescita e promette di diventare sempre più protagonista negli anni a venire.

Salva