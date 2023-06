La Filcams Cgil lancia la campagna “Mettiamo Il Turismo Sottosopra 2023”

La Filcams CGIL di Ragusa sta lavorando anche quest’anno alla campagna di comunicazione dedicata ai lavoratori del turismo, di cui si è già occupata nelle scorse settimane con la provocatoria iniziativa di sensibilizzazione “A.A.A. datore di lavoro serio cercasi”.

La campagna, avviata a livello nazionale, si chiama: “Mettiamo Il Turismo Sottosopra 2023” ed ha come obiettivo quello di contrastare quello che ormai da qualche anno passa a livello mediatico, cioè l’allarme per la mancanza di personale, senza affrontare invece le problematiche legate alle pessime condizioni di lavoro, i bassi salari e le tante forme di lavoro irregolare.

“Già da qualche anno – spiega il Segretario Generale della Filcams CGIL di Ragusa Antonio Modica – la Filcams Cgil iblea è impegnata dalla seconda metà di luglio a percorrere il litorale ibleo per cercare di sensibilizzare non solo i lavoratori, ma anche i residenti, i villeggianti e i turisti, sui problemi legati al lavoro nel settore del turismo e alla difesa dei diritti che non vanno mai calpestati”.

Per la diffusione della campagna sui territori, la Filcams sta preparando diversi gadget: magliette, cartoline, ventagli, tovagliette, ombrelloni, cappellini, portacenere, palloni da spiaggia, cuscini da spiaggia, accendini e porta chiavi.

Anche quest’anno la Filcams CGIL di Ragusa a bordo del “camper dei diritti”, si sta organizzando per stilare un calendario di tappe nei luoghi più frequentati del litorale ibleo.

“Mettiamo il Turismo Sottosopra” vuole anche coinvolgere soprattutto i giovani, spesso reclutati nei mesi estivi proprio nel settore turismo e spesso, purtroppo, anche sfruttati – aggiungono Alessandra Carbone e Francesco Pisana della Segreteria provinciale della Filcams CGIL.

Per questo la Filcams Cgil ha realizzato anche una pagina web turismosottosopra.org dedicata a Mettiamo il Turismo Sottosopra 2023, in cui, oltre alle informazioni sui principali istituti contrattuali, verranno pubblicati tutti i materiali inerenti la campagna.

