Erasmus+ – “Green Energy = Green Life” – tappa conclusiva al Grimaldi di Modica

Volge al termine il progetto Erasmus+ “Green Energy = Green Life” per l’IPS “Principi Grimaldi” di Modica.

Dall’8 Maggio al 12 Maggio scorsi gli studenti e il personale scolastico dello storico istituto modicano hanno accolto studenti e docenti dei paesi partner provenienti da Turchia, Romania, Nord Macedonia e Bulgaria. Un’esperienza formativa entusiasmante e coinvolgente che ha permesso loro di approfondire le tematiche inerenti al progetto quali la tutela e la salvaguardia dell’ambiente, il riciclo in ambito alimentare, la sostenibilità e le energie rinnovabili. Le attività organizzate a scuola e nel territorio hanno rappresentato il trait d’union con il topic del progetto. Dopo i saluti del Dirigente Scolastico, il prof. Bartolomeo Saitta, gli ospiti sono stati accolti nell’aula di accoglienza turistica per una prima conoscenza della scuola, per poi dirigersi verso gli altri ambienti: dal laboratorio di ottica alla serra, dove gli studenti dell’indirizzo agrario hanno mostrato le diverse tipologie di piantumazione, per finire ai laboratori di cucina e di sala, dove i giovani studenti delle prime classi sotto la guida attenta dei proff. Giurdanella e Sasso hanno offerto un buffet di dolci e bevande calde. La prima giornata si è conclusa con una breve passeggiata sotto la pioggia tra le viuzze di Modica Alta fino alla scalinata del Duomo di San Pietro. Nonostante la giornata piovigginosa, gli ospiti hanno apprezzato le bellezze barocche del nostro territorio.

Tra le altre attività culturali organizzate per i partner Erasmus una visita al Parco Archeologico di Siracusa e una passeggiata ad Ortigia, guidati dai proff. Iacono e Fronte. Nei giorni a seguire si è entrati nel mood delle attività legate al topic: i ragazzi hanno partecipato attivamente ad alcuni laboratori di riciclo alimentare organizzati dalla prof.ssa Novello ed hanno assistito ad una lezione sulla sostenibilità nel settore Catering tenuta da Salvatore Cerruto, ex-alunno e adesso proprietario di un noto ristorante della zona. Insieme alla prof.ssa Tidona e Campo, gli studenti si sono cimentati nella realizzazione di un logo e di un poster che rappresentasse la loro identità nazionale e il topic del progetto ma prima hanno assistito molto attenti e interessati ad una lezione tenuta dall’Ing. Francesco Minardi sulle energie rinnovabili e sul loro utilizzo nella provincia di Ragusa. Durante l’ultimo giorno di permanenza il gruppo ha visitato l’azienda agricola dell’Istituto, dove i ragazzi hanno potuto piantare degli ortaggi; infine si sono spostati a Pozzallo per una passeggiata in spiaggia. I giorni sono trascorsi piacevolmente all’insegna della cultura e della continua condivisione.

Termina così questa mobilità con la consapevolezza dell’estrema importanza formativa dei progetti Erasmus per le nuove generazioni e l’IPS “Principi Grimaldi” sempre pronto ad affrontare nuove esperienze ed avventure europee.

