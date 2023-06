Ringhiere lungomare Scoglitti e arredo spiagge, Pelligra: “Che fine hanno fatto i lavori?”

Che fine hanno fatto i lavori di rifacimento delle ringhiere del lungomare di Scoglitti oltre all’arredo delle spiagge? E’ l’interrogativo contenuto nell’atto ispettivo proposto dal consigliere comunale di Vittoria, Biagio Pelligra, segretario cittadino del Movimento politico Sviluppo Ibleo, discusso in occasione dell’ultima seduta del civico consesso. “Nel gennaio 2022 – precisa Pelligra nel documento – il ministero degli Interni ha stanziato per il Comune somme pari a 160mila euro per il 2022 e a 80mila per il 2023 con riferimento alla manutenzione straordinaria delle strade, dei marciapiedi e dell’arredo urbano. E’ opportuno ricordare che l’Amministrazione ha deliberato, il 7 luglio 2022, quindi poco più di un anno fa, l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e dell’arredo urbano. Nella delibera in questione è stato riportato il quadro economico del progetto in questione indicante gli interventi e le somme stanziate. Quelle previste per il rifacimento delle ringhiere del lungomare di Scoglitti e dell’arredo spiagge ammontano complessivamente a 51.250 euro. Considerato che la stagione estiva è ormai alle porte, ho interrogato per sapere se ci sono stati atti successivi alla delibera in questione e, in particolare, attraverso quali modalità. Insomma, ho chiesto di conoscere quando sarebbero partiti i lavori in oggetto. L’Amministrazione comunale mi ha sì risposto in aula, leggendomi il quadro economico, ma lo ha fatto in maniera che ritengo non esaustiva e per questo non mi sono dichiarato soddisfatto rispetto alle informazioni che mi sono state fornite. Mi è stato chiarito che i lavori saranno effettuati entro il 30 giugno. Vedremo. Una cosa è certa e cioè che starò attento a far sì che i tempi siano rispettati. C’è anche il rischio di perderle, queste risorse economiche, se non sarà rispettato il requisito del completamento delle opere entro il 31 luglio 2023. Quindi, è una corsa contro il tempo che speriamo l’attuale Amministrazione sia in grado di attuare. Noi, lo ribadisco, saremo il più possibile vigili”.

