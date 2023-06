Basket. Oderah Chidom è la nuova pivot della Passalacqua Ragusa

Oderah Chidom è il nuovo centro della Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket. Classe 1995, 193cm di altezza, Chidom è nativa di Oakland negli Stati Uniti ed ha il doppio passaporto statunitense e nigeriano; andrà dunque ad occupare uno dei due spot di extracomunitaria nel roster della formazione biancoverde, edizione 2023/2024. È stata selezionata dalle Atlanta Dream al terzo giro del Draft Wnba 2017 e con la Nigeria ha disputato i Giochi olimpici di Tokyo 2020 e i Campionati africani del 2021. Nella scorsa stagione Oderah ha giocato nella massima serie francese con la maglia dell’Hainaut, facendo registrare numeri di assoluta importanza, che le sono valsi l’inserimento nel miglior quintetto ideale del campionato: 17 i punti di media e 8 i rimbalzi a partita, in 30 minuti di utilizzo, tirando con il 55% da due, l’82% dalla lunetta e non disdegnando il tiro dall’arco. “Sono super entusiasta di potere giocare con Ragusa – dice la neo giocatrice biancoverde – Questa sarà la prima volta che gioco nel campionato italiano e sono pronta a competere ad alto livello e perché sono consapevole della qualità del roster che sta allestendo la società. Conosco inoltre la ricca storia di Ragusa e farò del mio meglio per continuarla. Non vedo l’ora di vivere la bellissima isola della Sicilia e incontrare le mie compagne di squadra, allenatori, staff e tifosi”.

