Amore e Oddo. Filo musicale unisce Ispica a Werther (Germania) 

L’importante tradizione musicale ispicese unisce la Sicilia e la Germania. Nei giorni scors, infatti, a Werther, nell’alta Renania-Westfalia, si è svolto con successo, in un contesto internazionale un concerto che ha visto come protagonisti due nostri conterranei: una di origine e l’altro residente. La prima è il soprano internazionale Claudia Oddo, originaria di Ispica ma residente in Germania, già premiata nel 2021 col prestigiosissimo premio Ragusani nel mondo. Il secondo è il pianista e organista Giannino Amore, anch’esso di Ispica, venuto per l’occasione in Germania, voluto dal noto soprano. La Oddo, protagonista indiscussa e organizzatrice dell’evento si è distinta come solista, come direttore del suo coro Mondo Musica, e come autrice di alcuni dei brani eseguiti. Amore, si è proposto come accompagnatore, solista ed è stato eseguita pure una Ave Maria di sua composizione. La collaborazione prelude ad un gemellaggio tra i cori diretti dai due maestri: Mondo Musica, diretto da Oddo e il coro Mater Dei, diretto da Amore. Il coro tedesco in ottobre verrà in Sicilia dove i due cori proporranno dei concerti dove si esibiranno congiuntamente; il Mater Dei, invece, sarà in Germania nella primavera del prossimo anno, il tutto all’insegna della universalità della Musica, che non conosce frontiere. Il concerto ha visto pure la presenza di un virtuoso violinista polacco: Janusz Bulka.

Il repertorio eseguito, estremamente eclettico e variegato, è andato da Mozart a Beethoven a Morricone, da Rossini a Verdi, da Oddo ad Amore.

Gli artisti sono stati chiamati tre volte al bis eseguendo, tra l’altro, una ninna nanna siciliana, elaborata per voce solista e coro dalla stessa Oddo, dando un pregevole tocco di sicilianità al concerto.

Salva