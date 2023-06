Confcommercio Vittoria a confronto con l’amministrazione

Il direttivo sezionale di Confcommercio Vittoria, guidato dal presidente Gregorio Lenzo, alla presenza dei componenti dell’organismo Salvatore Guastella, Daria Micciché e Mario Olivetta, ha incontrato gli assessori Anastasia Licitra e Salvatore Avola a palazzo di Città, presente anche il sindaco Francesco Aiello. E’ stato avviato un confronto su varie tematiche legate alla programmazione tanto su Vittoria quanto su Scoglitti. Per Vittoria, in particolare, occhi puntati anche sui due eventi che questa settimana interesseranno la città: il corteo storico di Santa Rita sabato 3 giugno all’interno del centro commerciale naturale di Via Cavour e il Cerasoul domenica 4, promosso dal consorzio di tutela del Cerasuolo doc e docg in piazza del Popolo, entrambi supportati dall’Amministrazione comunale. “Sono momenti che – ha spiegato Lenzo – come Confcommercio riteniamo importanti e di enorme valenza culturale sociale ed economica, in grado di catalizzare flussi di consumatori al fine di rivitalizzare quei luoghi cittadini rimasti un po’ a secco dopo anni di emergenza covid. Ricordiamo che, per il corteo, abbiamo lavorato insieme all’associazione dei festeggiamenti di Santa Rita affinché lo stesso, giunto alla sua seconda edizione, possa sfilare all’interno del salotto cittadino di via Cavour dove è presente un’offerta variegata di attività economiche che si impegnano per offrire al turista e ai consumatori una bella immagine di Vittoria. Sono queste, insomma, le logiche che, come associazione datoriale di categoria, stiamo portando avanti continuamente perché con i tempi moderni abbiamo assistito ad una sorta di crisi di luoghi e delle comunità, quella che gli inglesi chiamano “no place” (spazi privi di comunità e no community) oltre all’emergere di una società di individui più distanti tra loro. Ecco perché diciamo che questi luoghi devono essere costruiti e in qualche modo progettati attraverso l’azione di più attori che insieme partecipano attivamente per co-generare questa relazione. Lo ribadisco: dopo anni di emergenza covid, dobbiamo ripartire dunque dalle città, dal suo essere comunità, costruendo quella che amiamo definire economia della bellezza e della cultura, che sa offrire emozioni e fonda le sue leve proprio nella cultura, nella creatività e nella bellezza”.

“Perché ciò accada serve, come sempre – aggiunge Lenzo – comunione di intenti tra istituzioni ed imprese per costruire una strategia di marketing territoriale condivisa. Abbiamo parlato anche di ordine pubblico per trovare insieme possibili soluzioni anche alla luce degli incontri che, come Confcommercio a livello provinciale, abbiamo avuto con il neoquestore Vincenzo Trombadore convenendo sul fatto che, per promuovere strategie finalizzate a migliorare la sicurezza che siano efficaci e durevoli, bisogna agire in forme condivise e sinergiche con tutte le componenti della comunità locale. Un’attenzione particolare è stata data alla frazione rivierasca di Scoglitti alle porte della stagione estiva e con una programmazione che, come ci è stato riferito dagli assessori, sarà annunciata a breve. Riteniamo Scoglitti una interessante frazione marinara che, con il suo piccolo porto pieno di barche di pescatori e le sue enormi spiagge dorate, va continuamente rilanciata e promossa. Tutti dobbiamo lavorare insieme con azioni integrate, pubblico e privato, per offrire al turista un’esperienza coinvolgente attraverso un’adeguata politica di promozione del territorio a vantaggio del paese e degli operatori che rappresentano il cuore pulsante del nostro territorio. Ci sono state date informazioni positive sulle spiagge, sul livellamento delle stesse nonché sulla loro pulizia, sull’allestimento delle pedane d’accesso, sulla collocazione dei cestini portarifiuti. E tutto questo accadrà in tempi celeri. Riteniamo che pulizia e viabilità siano della priorità necessarie anche perché rimangono nella memoria del turista. Quando un ospite o un turista entra a casa nostra, due sono gli aspetti presi in considerazione del luogo visitato: facilità di accesso e di spostamento e, in più, la pulizia. Abbiamo invitato dunque l’amministrazione alla individuazione di nuove aree di parcheggio per decongestionare il traffico e per permettere alle strutture ricettive di accogliere agevolmente gli ospiti. Su questo abbiamo ricevuto rassicurazioni e in tal senso vigileremo consapevoli che l’impegno delle strutture ricettive e dei vari pubblici esercizi e dei cittadini debba essere sostenuto di concerto con l’amministrazione facendo ciascuno la propria parte, nel rispetto dei ruoli e delle competenze”.

