Aeroporto, Campo: “A chi andrebbero i soldi che si chiedono a Schifani?”

Apprendiamo che dalla riunione di ieri sull’aeroporto di Comiso, che si è svolta presso il Libero consorzio di Ragusa, sia stata individuata come soluzione, quella di una interlocuzione con Schifani: al presidente della Regione, difatti, verrà chiesto di mettere mano al portafoglio per finanziare Comiso così come fatto in questi anni con Trapani.

“A parte il sacrosanto diritto di ricevere finanziamenti, almeno in egual parte rispetto ad altre aree della Sicilia, non capiamo, tuttavia, a chi esattamente dovrebbero andare a finire questi soldi. Se è vero che l’aeroporto di Birgi è quasi interamente di proprietà della Regione, così non è per l’aeroporto di Comiso. Quindi, questi nuovi soldi chiesti a Schifani andrebbero a finire a SAC? Cioè proprio a chi sembra non avere per nulla a cuore le sorti del nostro territorio ibleo?”

Se lo chiede la deputata regionale del Movimento 5 Stelle di Ragusa, Stefania Campo, all’indomani della riunione che si è svolta presso l’ex Provincia regionale, la seconda nel giro di due settimane, e che questa volta ha visto anche la partecipazione delle associazioni di categoria.

“Apprezziamo sinceramente la buona volontà del commissario Piazza – prosegue la parlamentare, Stefania Campo – ma ritengo necessario ribadire che c’è stato un errore iniziale, e imperdonabile, commesso dal nostro territorio. Quando, a suo tempo, la sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari, chiese agli altri undici sindaci della nostra provincia di entrare a far parte dell’assetto societario, fu sbagliato da parte di quest’ultimi non accettare. Se i nostri Comuni, in particolar modo quello di Ragusa, fossero diventati comproprietari delle quote già del Comune di Comiso, oggi avremmo una fortissima voce in capitolo sul futuro della più importante infrastruttura del Sud-est siciliano, e probabilmente non avremmo nemmeno ceduto l’aeroporto alla SAC. Oggi, tutti sappiamo che l’unica soluzione efficace per la salvaguardia degli interessi della nostra provincia è quella della revoca della concessione dell’aeroporto di Comiso alla SAC. Non ci sono alternative: ricordiamoci, tra l’altro, che la stessa non ha mai risposto a nessuna delle nostre domande. Soprattutto, in merito ai bandi, alla scelta delle compagnie e al perché Ryanair abbia deciso di abbandonare proprio il nostro aeroporto di Comiso: domande che l’intero territorio si pone”.

