Modica ha scelto Maria Monisteri. Il commento del Direttore

Maria Monisteri è il Sindaco di Modica.

Cosi hanno deciso i modicani, scegliendo – per la prima volta nella storia di questa città – di affidare la gestione della “cosa pubblica” a una donna.

Qualcuno dirà che con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, ogni vecchia ed antiquata barriera culturale riguardo una donna al vertice di una istituzione, era già stata abbattuta.

Qualcun altro, magari, sogghignerà pensando che chiunque fosse stato il candidato appoggiato dall’onorevole Ignazio Abbate, avrebbe vinto con una percentuale bulgara.

Però, se Maria Monisteri oggi è l’inquilina di Palazzo San Domenico il merito è principalmente di Maria Monisteri.

Poco da aggiungere.

Di certo è stato un vantaggio essersi presentata ai modicani come la naturale prosecutrice di un percorso intrapreso da Ignazio Abbate e, quindi, con un progetto che parte da lontano.

Un’arma a doppio taglio, forse, da maneggiare con cura.

Ma crediamo che lo stile e l’eleganza dei modi della neosindaca (o sindaco, come vuole essere chiamata lei!) le permetteranno di destreggiarsi bene tra i corridoi del “palazzo”, delineando una sua identità ben precisa.

Quello stesso stile e quell’eleganza che sono state le cifre che hanno sempre connotato l’Assessore Monisteri negli anni in cui ha avuto la delega alla cultura ed allo sport, così le avevano già permesso di farsi apprezzare in giro per l’Italia nel ruolo di Presidente della Scherma Modica e come delegata provinciale CONI.

Qualcuno pensava che, soprattutto in alcune zone della città, l’essere donna potesse ancora essere un vulnus.

Invece, probabilmente, Modica ed i modicani sono migliori di come si vogliono immaginare.

Al di là di ogni legittima valutazione personale, dichiarare che con questa scelta “a perdere sia stata Modica” è un’offesa a quel 70% circa degli elettori che ha fatto una scelta ben chiara.

Maria Monisteri è Sindaco di Modica non perché ha avuto un voto in più (che in democrazia sarebbe, comunque, un’espressione di libertà) ma perché una maggioranza assai larga di modicani ha scelto di affidare a lei la gestione del presente e del futuro prossimo di questa città.

Quando, dopo gli anni di gestione Ruta, arrivò a palazzo San Domenico l’allora “giovane” Piero Torchi, c’era un ritornello che veniva canticchiato dai detrattori: “sinnucu picciuottu, paisi cunsumatu”.

Adesso qualcuno ne inciderà un altro riguardo le donne ed il potere.

Ora tocca a Maria Monisteri fugare ogni dubbio e, insieme con la sua squadra assessoriale e con i consiglieri sia di maggioranza che di opposizione, tracciare un futuro migliore per Modica e per i modicani.

Questo largo supporto sarà di certo un bel carico di responsabilità, ma sarà anche utile al Sindaco per affrontare una fase assai delicata della storia della città.

I problemi sul tavolo non sono semplici.

A ciò si aggiunga che oggi il Sindaco è il primo riferimento istituzionale per tutti: dai giovani che chiedono alternative reali per poter rimanere in città anziché fuggire altrove, ai disoccupati che chiedono lavoro concreto e dignitoso, alle famiglie alle prese con l’inflazione e la difficoltà di arrivare a fine mese, agli imprenditori ed ai commercianti che ogni giorno affrontano mille problemi e vorrebbero ricevere supporto dal proprio Comune, sino agli anziani che chiedono una società che li valuti come risorse e non come “peso superfluo”.

Tutti temi e problemi a cui un Sindaco non può di certo dare soluzioni, anche se si chiamasse Clark Kent in arte Superman (o, nel caso, Wonder Woman).

Ma ciò che di certo può fare un Sindaco è essere “vicino”.

Lo è stato Ignazio Abbate, chiamato “sindaco” da pochissimi e “Ignazio” da tutti, e – ne siamo certi – lo sarà anche Maria Monisteri che, dall’alto del suo essere donna e mamma, sa bene che a volte anche un semplice sorriso e un ascolto attento possono alleviare, se non risolvere, ogni problema.

Modica ha una donna sindaco.

Non è solo un dato culturale o statistico. È un’opportunità!

Salva