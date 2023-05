Comunali, Minardo: “A Modica celebriamo un triplo successo”

“A Modica celebriamo un triplo successo: la vittoria elettorale di Maria Monisteri, il primo sindaco donna di Modica e l’importante risultato della lista Modica al Centro”, così il deputato modicano Nino Minardo commentando gli esiti delle elezioni amministrative nel comune ibleo.

Per il Presidente della Commissione Difesa “a Modica abbiamo sperimentato un modello vincente imperniato su una candidatura innovativa che ha raccolto intorno a sé il meglio della politica e della società civile modicana che potrà essere di riferimento a livello regionale”. Per il parlamentare modicano poi una soddisfazione particolare dovuta al risultato lusinghiero della lista da lui ispirata che sfiora il 15%: “Modica al Centro è stata una bella scommessa, abbiamo messo in campo candidati nuovi e di grande qualità che aspirano a dare un contributo innovativo alla vita amministrativa della città. È un patrimonio da non disperdere per cui ringrazio tutti i nostri candidati, da oggi al lavoro per la nostra città” conclude.

